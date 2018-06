Clémence (Koh-Lanta) les cheveux courts : Une photo souvenir dévoilée !

En commentaires, les internautes ont été nombreux à réagir à cette photo souvenir... et à noter que la belle Clémence n'avait pas changé ! "Quelle ressemblance et quelle femme magnifique !", "Trop mignonne, vous n'avez pas changé c'est impressionnant", "On vous reconnaît bien là ! Toujours aussi jolie", "Tu as grandi mais tu restes magnifique", "La même pomme", "Toujours la même bouille", peut-on lire.