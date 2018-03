Clémence (Koh-Lanta) : "Mon fils m'a fait payer mon absence"

Après avoir participé à Koh-Lanta en 2005 (elle a gagné cette édition) et au Retour des héros en 2009, elle a accepté de s'envoler pour les Fidji afin de tenter de nouveau sa chance dans Koh-Lanta All Stars (en cours de diffusion). Mais avant de partir, l'aventurière a dû préparer ses enfants Louis, né en décembre 2010, et Marin, né en octobre 2014, à son départ.

Si l'aîné a plutôt bien vécu l'absence de sa maman, il n'en a pas été de même pour son frère comme nous l'a expliqué la femme de Mathieu Johann : "Ça a été beaucoup plus facile pour le plus grand de mes enfants qui a 5 ans, qui a beaucoup plus compris les choses, que pour le plus petit. Quand je suis revenue, il m'a un peu fait payer mon absence. Mais ça, je m'en doutais."

Heureusement, la belle brune a suivi une formation de coaching parental, ce qui lui a permis d'inverser la situation : "Je sentais que mon plus petit garçon m'en voulait parce qu'il refusait le contact, il ne venait pas vers moi. Une fois, je lui ai demandé s'il était fâché contre moi parce que j'étais partie, parce que je savais que c'était ça au final, il se bouchait les oreilles. Et au fur et à mesure des jours, il a réussi à verbaliser ça. Pendant qu'on jouait, il m'a dit qu'il était en colère parce que j'étais partie. Et à partir du moment où on a pu en parler, je l'ai rassuré en lui disant que je ne repartirais plus. Tout est rentré dans l'ordre. Ça a été un peu difficile pendant une dizaine de jours, mais je savais que ça allait se régler."

On ne devrait donc pas revoir Clémence Castel dans une autre saison de Koh-Lanta de sitôt. À moins que son goût pour l'aventure ait raison de ses bonnes résolutions !

