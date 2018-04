Clémence (Koh-Lanta) très amincie : Son impressionnante perte de poids !

Cela fait déjà plusieurs jours que les Survivor ont investi les Fidji. Et, même s'ils n'ont pour l'heure pas de mal à trouver de la nourriture, les candidats de Koh-Lanta All Stars se nourrissent moins que d'habitude, ce qui donne lieu à d'impressionnantes pertes de poids. Et celle de Clémence Castel est déjà bien visible.

La femme de Mathieu Johann n'a d'ailleurs pas hésité à le faire remarquer en Insta Story, ce mercredi 4 avril 2018. En légende d'une photo sur laquelle on l'aperçoit suspendue à un rondin, elle a écrit : "#cuissedesauterelle." On peut effectivement constater que ses cuisses sont très amaigries. Clémence Castel a également publié un cliché sur lequel elle apparaît de profil. "Plus de joues non plus... Il va falloir y aller au mental, sinon...", l'a-t-elle commenté.

Sachant que son aventure ne semble pas près de se terminer, on espère que Clémence Castel avait le moral à bloc. Car si elle est restée les quarante jours d'aventure, on n'ose imaginer le nombre de kilos qu'elle a perdu.

Affaire à suivre...