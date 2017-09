Clémence Poésy, ravissante pour ouvrir Dinard au côté de Manon Ardisson

Comme chaque année au début de l'automne, Dinard troque le bleu blanc rouge français pour celui de la Grande-Bretagne. Jeudi 28 septembre, la station balnéaire bretonne a déroulé le tapis rouge à ses stars britanniques et quelques invités francophones pour la soirée d'ouverture du 28e Festival du film britannique.

Sur le red carpet, des visages bien connus du cinéma d'outre Manche, entre le génial Bill Nighy (Good Morning England, Love Actually, Indian Palace), le non moins brillant Jim Broadbent (Moulin Rouge, Le journal de Bridget Jones), Roger Allam (V pour Vendetta), Christopher Smith (réalisateur de Creep, un film d'horreur culte) et Phil Davis (Quadrophenia, Whitechapel).

Côté Français, autour de la présidente du jury Nicole Garcia, on a notamment croisé la belle Clémence Poésy – qui connaît bien l'Angleterre pour y avoir fait une bonne partie de sa carrière – Vincent Elbaz et l'écrivain Philippe Besson (qui truste l'actualité avec un livre racontant les coulisses de la campagne présidentiel d'Emmanuel Macron). L'acteur Michael Ryan (RocknRolla) et l'écrivaine Annette Levy-Willard complétaient ce jury.

Au cours de la soirée, on a également croisé Anwen Rees-Myers (la veuve du regretté John Hurt), Jason Wingard et Elie Haddad (le réalisateur et l'acteur principal de The Crossing), Thomas Turgoose (This Is England), Tara Lee, les actrices de Quelques mots d'amour Sophie Simnett et Elaine Cassidy, Dominique Desseigne mais aussi Manon Ardisson, la fille de Thierry Ardisson. Productrice du haut de ses 28 ans, elle qui a été primée au dernier festival de Sundance avec God's Own Country, elle fait partie du jury des court-métrages lequel décernera le Hitchcock Shortcuts par la voix de son président Phil Davis.

Plus de 40 longs métrages, mais aussi des courts, seront proposés jusqu'à dimanche. Jeudi, c'est Confident Royal, de Stephen Frears, qui a ouvert le bal. On attend notamment les films de Lone Scherfig, Armando Iannucci ou encore Stanley Tucci.