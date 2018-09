Clément Rémiens (DALS 9) "paumé" entre les tournages et les répétitions

L'émission phare de TF1, Danse avec les stars, revient samedi 29 septembre 2018 pour une neuvième saison très attendue. Parmi les onze candidats en lice pour remporter la coupe, Clément Rémiens fera ses premiers pas sur le parquet. Celui qui s'est laissé convaincre de participer par Denitsa Ikonomova, devra séduire les fans du programme à Paris tout en continuant de tourner à Sète pour la série quotidienne Demain nous appartient.

Les prochaines semaines s'annoncent donc chargées et difficiles pour le jeune homme de 20 ans. Si ce nouveau rythme ne lui fait pas peur, il admet tout de même à notre micro que de "grosses journées et de grosses nuits" l'attendent : "Je vais tourner et je vais aussi danser, c'est ce rythme-là. Je me suis rendu compte que j'étais un peu paumé entre les directions des réalisateurs et des danseurs, c'est beaucoup d'informations."

Dans le feuilleton de TF1, Clément Rémiens interprète depuis juillet 2017 Maxime Delcourt, le fils de Chloé (Ingrid Chauvin) et d'Alex (Alexandre Brasseur). Ces derniers temps, il est au coeur des intrigues, notamment depuis l'arrivée de Linda Hardy dans la série dans le rôle de Clémentine, avec qui il entretient une liaison amoureuse...

