Clément Rémiens épuisé : Sa décision qui impacte Demain nous appartient

Début décembre, Clément Rémiens et sa partenaire Denista Ikonomova ont remporté la neuvième édition de Danse avec les stars sur TF1. Le comédien qui a dû jongler entre les répétitions pour le programme de danse et le tournage de la série à succès Demain nous appartient est on s'en doute épuisé. Il a donc annoncé qu'il allait prendre du repos.

À Toute la télé, le jeune homme de 21 ans a déclaré : "Je vais prendre du repos bien mérité, car j'ai énormément travaillé. J'ai hâte de souffler un peu. Il faut d'abord que je redescende de mon nuage. Tous mes proches et potes vont me poser plein de questions, ça va être compliqué, car il va falloir que j'en parle sans émotion." Lors de sa participation à DALS, il tournait pour la série entre 10h et 19h ou entre entre 13h et 21h et apprenait ses chorégraphies après ces longues journées de travail.

Celui qui joue le rôle de Maxime Delcourt reprendra donc les tournages en 2019, ce qui aura des conséquences sur son personnage puisqu'il sera moins présent pendant trois mois. Jeune et volontaire, Clément Rémiens espère bien que son expérience dans Danse avec les stars et dans Demain nous appartient lui permettra de décrocher de nouveaux rôles au cinéma ou au théâtre. "J'ai beaucoup de projets personnels qui pourraient être bénéfiques pour le professionnel. Je suis très curieux, mais je me contente très bien d'être derrière la caméra ou de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la 'face du métier audiovisuel'", a-t-il précisé. En attendant, le jeune homme a donc pris la sage décision de se reposer !