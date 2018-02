Clémentine Célarié et la chirurgie esthétique : Son fils l'a menacée !

Après des années dans le show-business, Clémentine Célarié reste très appréciée des Français, en témoigne le succès d'audience de sa nouvelle série Lebowitz contre Lebowitz. Alors qu'un nouvel épisode de la deuxième saison est diffusé ce jeudi 21 février sur France 2, découvrez-en un peu plus sur la comédienne de 60 ans...

Clémentine Célarié a beau être à un âge où de nombreuses collègues ont déjà succombé à l'appel du bistouri, pour elle, le sujet n'existe même pas. D'ailleurs, s'il a pu un temps lui traverser l'esprit, elle a pu compter sur un de ses fils pour lui remettre les pieds sur terre... "Un de mes fils m'a dit : 'Si tu fais ça, je ne veux plus te voir'. Et il a raison. Refuser la vieillesse, quelle connerie !", avait-elle confié l'an dernier à Femme actuelle. Et d'ajouter, concernant le fait de vieillir : "Je me suis libérée des conventions (...) Je pense qu'il faut être un peu fou et dire des horreurs." Clémentine Célarié est la maman d'Abraham (33 ans), Gustave (29 ans) et Balthazar (26 ans).

Dans le nouvel épisode de Lebowitz contre Lebowitz, Clémentine Célarié est confrontée au sujet de la séropositivité. Un sujet qu'elle connaît très bien, elle qui avait embrassé un séropositif sur la bouche en 1994 et qu'elle a récemment revu !

Thomas Montet