Clémentine (Koh-Lanta All Stars) déjà critiquée : Elle répond aux "imbéciles"

Vendredi 16 mars, TF1 a diffusé le premier épisode de Koh-Lanta All Stars. Un premier numéro marqué par le retour de personnages particulièrement forts tels que Yassin, Pascal et Clémentine. Justement, cette dernière qui avait été lynchée par les téléspectateurs lors de sa précédente participation à l'émission (Koh-Lanta Cambodge en 2017) est encore une fois l'objet de critiques. Elle s'est exprimée à ce sujet dans le magazine Télé Loisirs.

"J'aime en baver. Cela m'a poussée à me réinscrire", déclare-t-elle d'entrée lorsqu'on lui demande pourquoi elle a souhaité jouer les naufragées une deuxième fois. Si sur l'île, Clémentine a en effet appris à se dépasser, dans la vraie vie, sa participation a aussi été synonyme de difficulté. Son caractère bien trempé a déplu à de nombreux téléspectateurs et certains n'ont pas hésité à l'insulter et à se moquer d'elle sur les réseaux sociaux. Une déferlante de propos violents qui ont fait réagir Denis Brogniart plusieurs fois.

Mais Clémentine a la tête dure et sait que l'opinion publique ne changera pas du jour au lendemain. Elle explique : "Je m'y attendais [à être confrontée à une nouvelle vague de haine, NDLR] et je n'ai absolument pas peur. Certains ont d'ailleurs commencé à m'attaquer de nouveau sur les réseaux sociaux. Cela va être difficile de vivre pire que ce j'ai vécu la première fois. Ce ne sont pas quelques imbéciles qui vont me faire peur !"

Et quand on lui demande si elle compte se racheter une conduite lors de cette nouvelle édition du programme d'aventure de TF1, la très grande sportive rétorque : "Je n'ai pas fait ce Koh-Lanta All Stars pour restaurer mon image. Je n'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi ou de mon jeu... Après, je ne vous cache pas que j'ai fait attention à mon comportement de 'mauvaise joueuse'. C'est souvent sur ce point que l'on m'a attaquée."