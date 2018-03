Clémentine (Koh-Lanta All Stars) déjà lynchée : Le défi de Denis Brogniart

Clémentine n'a pas été épargnée lors de son aventure dans Koh-Lanta Cambodge (TF1, en 2017). Nombreux sont les téléspectateurs à l'avoir critiquée à cause de son côté stratège. Certains l'ont même comparée physiquement à Gollum du film Le Seigneur des anneaux. Pourtant, la finaliste malchanceuse n'a pas hésité une seconde quand on lui a proposé de participer à Koh-Lanta All Stars (ou Koh-Lanta : Le Combat des héros). Une participation qui a fait grincer des dents ses détracteurs.

"J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que #KohLanta reprend vendredi. La mauvaise, c'est qu'on va devoir se retaper Clémentine", "Revoir la France entière souiller Clémentine me remplit de joie #KohLanta", "Clémentine elle est sure elle veut refaire Koh lanta on va la terminer pour une deuxième fois elle va rien comprendre, sa tête de souris #KohLanta", a-t-on déjà pu lire sur Twitter. Des commentaires virulents qui agacent Denis Brogniart au plus haut point.