Clémentine (Koh-Lanta Cambodge) au soleil avec un ami : Où est passé son chéri ?

Un mois après la finale de Koh-Lanta Cambodge dont Frédéric est ressorti grand gagnant, Clémentine a quitté la France pour le Portugal le temps de quelques jours. Comme en témoignent les photos partagées sur les réseaux sociaux, la finaliste du jeu d'aventure de TF1 a mis le cap sur la magnifique île de Madère. Via Instagram, elle a précisé passer ces vacances en compagnie d'un ami, un certain Jérôme. Et il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'interrogent quant à son couple avec Valentin...

Sous les clichés de Clémentine, certains ont alors demandé si elle était séparée de son chéri. "Curiosité malsaine mais je ne vois aucune publication de toi avec Valentin. Est-ce que tu es toujours avec lui ?", "Tu n'es plus avec ton copain ?", "Clémentine je me demandais, c'est fini avec Valentin ? Tu ne t'affiches plus avec...", peut-on lire. De son côté, la Haut-Savoyarde n'a pour l'heure pas répondu à ces interrogations.

Pour rappel, Valentin avait fait une apparition lors de la diffusion de Koh-Lanta Cambodge sur TF1. En effet, lors de la dernière épreuve de confort, les candidats avaient la possibilité de passer un moment avec l'un de leurs proches. Frédéric avait remporté le jeu, et permis à Clémentine de voir son chéri le temps d'un déjeuner.

Depuis sa participation à Koh-Lanta, la prof de badminton se fait plutôt discrète quant à sa vie de couple. Ainsi, sur les réseaux sociaux, elle partage de moins en moins de clichés avec son amoureux, qui partage sa vie depuis deux ans. Affaire à suivre...