Clémentine (Koh-Lanta Cambodge): "Malhonnête", "vicieuse"... La Toile s'enflamme

Clémentine n'est clairement pas l'aventurière de Koh-Lanta Cambodge (TF1) la plus appréciée des téléspectateurs.

Lors de l'épisode du 2 juin 2017, demi-finale du jeu, l'entraîneuse de badminton de 25 ans originaire de Haute-Savoie s'est encore attiré les foudres des téléspectateurs à cause de son comportement jugé très limite...

La raison de cette nouvelle exaspération du public à son encontre ? A l'issue d'une épreuve permettant à un candidat de passer un moment avec l'un de ses proches, Clémentine a rappelé discrètement à Frédéric - qui avait remporté le jeu et pouvait désigner finalement un 2e gagnant - qu'elle avait la possibilité de voter deux fois lors du prochain conseil en faisant discrètement un signe de la main. Pour beaucoup, ce geste ressemblait énormément à du chantage... Du coup, au lieu de désigner le méritant Sébastien, Frédéric a choisi de récompenser Clémentine !

Ainsi, sur les réseaux sociaux, les internautes ont vivement critiqué le manque de sportivité de l'aventurière. "J'espère que Clémentine se perdra dans la forêt lors de l'épreuve d'orientation la semaine prochaine et disparaîtra à jamais", "Si vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, pensez à Clémentine et vous pourrez réellement relativiser, il y a pire que vous", "Clémentine devrait vraiment avoir honte. Si tu fais du chantage et des trucs pas clairs, assume au moins", "Très déçue, les valeurs que représentent habituellement Koh-Lanta sont bafouées cette saison avec une Clémentine malhonnête et vicieuse", pouvait-on lire notamment sur Twitter.

