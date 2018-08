Clémentine (Koh-Lanta) clashée : Son appel aux dons ne passe pas

C'est un violent retour du bâton qu'à rencontré Clémentine ce vendredi 17 août 2018. L'ancienne candidate de Koh-Lanta annonçait il y a peu son désire de repartir à l'aventure. Pour cela, pas question de rejoindre un nouveau programme télé, mais à la place, faire le tour du monde pendant un an avec son frère et deux amies à elle. Un beau projet qui s'annonce déjà incroyable... Seul problème, un voyage aux quatre coins du monde coûte de l'argent.

Déterminés à partir, la joyeuse bande de copains a eu l'idée de créer une cagnotte en ligne, via le site Ulul, avec pour objectif de réunir 10 000 euros. Grâce à sa notoriété gagnée suite à ses passages remarqués dans le programme porté par Denis Brogniart, Clémentine comptait sur sa communauté de fans pour l'aider à financer son excursion. Si en quelques jours, la jeune femme a réussi à récolter pas moins de 3 825 euros, elle est désormais l'objet de toutes les critiques.

En effet, certains internautes se sont montrés très agressifs envers Clémentine, jusqu'à l'insulter : "J'espère que personne ne financera son voyage à cette salo*****", "Sale profiteuse de m****, charbonne comme tout le monde au lieu de compter sur la naïveté des gens", "Qu'elle bosse et qu'elle parte après ! L'argent gratuit; un peu facile", pouvait-on lire sur Twitter.

Mais ce n'est pas tout. L'itinéraire du voyage indique qu'elle devrait poser ses bagages sur tous les continents, enfin presque... Seul l'Afrique est mis de côté sans explication alors que toute l'idée du projet reposait sur ses rencontres avec des migrants Soudanais, comme elle l'expliquait sur le site : "C'est l'histoire d'une rencontre, avec un groupe de demandeurs d'asile Soudanais et Erythréens hébergés dans le village d'enfance de Clémentine et [son frère] Benjamin. Touchés par la bonne humeur, la gentillesse, le courage et l'humilité de ces véritables aventuriers de la vie, victimes d'atrocités innommables et dépossédés de tout, les jeunes du village décident donc de pratiquer des activités sportives et ludiques pour occuper leurs journées et participer à leur intégration."

Un détail fâcheux qui en a énervé plus d'uns, comme en témoignent certains commentaires : "L'histoire est née après la rencontre d'un Soudanais et d'un Erythréen mais ils ne posent pas les pieds en Afrique", "Elle utilise l'histoire des migrants installés dans son village pour donner un storytelling de white savior à son projet bidon, tout en survolant l'Afrique comme une flaque de boue. Elle va avoir son argent. C'est gerban".