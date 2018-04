Clémentine (Koh-Lanta) : Les vraies raison de son vote contre Tiffany

Le dernier épisode de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1) diffusé le 6 avril 2018 a été marqué par l'élimination de Cédric, la création de nouvelles équipes et l'exil de Tiffany. Alors que les Jaunes avaient voté contre Clémentine, cette dernière a brandi un collier d'immunité au conseil et fait éliminer sa camarade. Un choix inattendu qu'elle explique dans les premières minutes du prochain épisode.

Rappelons que lors du conseil, Dylan a révélé ne pas avoir été lui-même avec son ancienne équipe dont faisait partie Clémentine. L'aventurier a même confié, devant tous ses nouveaux camarades, avoir "joué un rôle". "Je n'étais pas bien du tout", avait-il également lancé. Des propos qui ne sont pas passés auprès de Clémentine... qui n'a toutefois pas voté contre lui !

"J'ai voté contre Tiffany tout simplement parce que j'ai vu un peu plus loin avec l'équipe et je me suis dit qu'il fallait d'abord plutôt garder nos hommes parce qu'on en a déjà un de moins", explique-t-elle.

Et de poursuivre : "Sous l'effet de la colère, j'aurais pu voter contre Dylan, j'étais très très énervée contre lui, très déçue... Mais j'ai pensé aux prochaines épreuves, à ma suite à moi. Je pense que Dylan partira avant moi parce qu'il a montré un côté qui n'a pas du tout été apprécié par les autres."

Rendez-vous vendredi 13 avril 2018 dès 21h sur TF1 afin de suivre les aventures des candidats de Koh-Lanta : Le combat des héros !