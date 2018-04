Clémentine (Koh-Lanta) : Pourquoi elle a voté contre Tiffany et non contre Dylan

Clémentine s'est attiré les foudres des téléspectateurs de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) au cours de l'épisode diffusé vendredi 6 avril 2018. Les fidèles du programme n'ont en effet pas apprécié que l'aventurière sorte son collier d'immunité et fasse éliminer Tiffany. Sur Instagram, Clémentine s'explique.

Un "monstre épisode" et "que de chamboulements", écrit la candidate en légende d'une capture d'écran la montrant en train de sortir son collier. Plus encore, la finaliste de Koh-Lanta Cambodge en 2017 s'excuse auprès de Tiffany... et revient sur son vote.