Clémentine (Koh-Lanta), son collier d'immunité : Twitter crie au trucage

Coup de massue pour les fans de Koh-Lanta All Stars (TF1). Au cours de l'épisode du 6 avril 2018, les cartes ont été redistribuées car à l'issue de l'épreuve de confort, les équipes ont été reformées. Yassin, chef de la nouvelle équipe rouge, a désigné Javier, Ludovic, Candice, Jérémy, Nathalie, Cassandre pour intégrer sa team. Et Dylan, chef de la nouvelle équipe jaune, a décidé de poursuivre la compétition avec Tiffany, Pascal, Clémence, Alban, Olivier, Clémentine.

Très vite, cette dernière s'est sentie de trop dans le groupe. Se sentant en danger, elle est alors partie à la recherche du collier d'immunité afin d'échapper à l'élimination. Et elle l'a vite trouvé ! Lors du Conseil, c'était donc la surprise quand elle l'a sorti, car tout le monde s'était mis d'accord pour voter contre elle. C'est donc le choix de Clémentine qui a compté et la jeune femme avait désigné Tiffany. La belle blonde a donc quitté les Wakaï. Une situation qui a provoqué la colère des internautes.

"Donc la Clémentine là, je ne pouvais pas la blairer déjà, mais en plus, EN PLUS, elle vire Tiffany. J'ai tellement le seum #KohLanta", "Mdr déjà que Clémentine était détestée mais maintenant qu'elle est responsable du départ de Tiffany, une des filles les plus appréciées, le Twitter game va se retourner contre elle ça va être violent", "JE HAIS CE RAT DE CLÉMENTINE JE LA HAIS", "C'est une plaisanterie ??? A quel putain de moment Tiffany part de Koh-Lanta a cause de cette Clémentine de merde, Tiffany est meilleure que tous ceux qui sont dans cette équipe, ça n'a aucun sens", "Incroyable, Clémentine trouve 3 colliers et 15 totems d'immunité. Quand la prod force un peu trop le game", "Si Clémentine trouve le collier là, venez pas me dire qu'elle a pas été aidée par la prod", "Quand Clémentine va trouver un collier et qu'on va nous faire croire que la prod n'y est pour rien", a-t-on notamment pu lire.