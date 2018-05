Clint Eastwood : Sa fille Francesca, 24 ans, est enceinte !

Et de trois pour Clint Eastwood. L'iconique acteur et réalisateur américain va être grand-père pour la troisième fois. En effet, sa fille Francesca Eastwood est enceinte de son premier enfant. Elle l'a annoncé mardi 22 mai 2018 lors des Environmental Media Association Awards, apparaissant avec un léger baby bump, aux côtés de sa mère Frances Fisher (Titanic). "Je suis tellement impatiente ! Je vais devenir grand-mère", s'est exclamée l'ex-compagne de Clint Eastwood.

On ignore qui est l'heureux papa, mais on sait que Francesca Eastwood a précédemment été mariée à Jordan Feldstein, le regretté frère de Jonah Hill décédé en décembre 2017. Les deux jeunes gens s'étaient dit oui en 2013 mais leur union avait été annulée une semaine plus tard. On a ensuite vu la belle brunette au bras de Clifton Collins Jr, l'acteur de Westworld.

Âgé de 87 ans, le réalisateur de Million Dollar Baby est le père de sept enfants. Outre Francesca, il a eu Kimber avec Roxanne Tunis ; Kyle et Alison avec Maggie Johnson ; Scott (l'acteur) et Kathryn avec Jacelyn Reeves et enfin Morgan avec Dina Ruiz. Il est le grand-père de deux enfants, Clinton Eastwood Gaddie (34 ans), qui est le fils de Kimber et Anthony Gaddie, ainsi que Graylen (24 ans), dont le papa est Kyle Eastwood.