Clint Eastwood : Sa fille Francesca, 25 ans, est maman pour la première fois !

À 88 ans, Clint Eastwood est devenu grand-père pour la troisième fois. Selon E! News, la fille cadette de l'acteur hollywoodien, Francesca Eastwood, a donné naissance à un garçon prénommé Titan le 16 septembre 2018.

La jeune femme de 25 ans, dont la maman est l'actrice anglaise Frances Fisher, avait révélé cette grossesse surprise en mai dernier. À l'époque, les médias ignoraient encore l'identité du père de son bébé. On sait aujourd'hui qu'il s'agit de l'acteur Alexander Wraith (34 ans), notamment vu à la télévision dans Marvel: Les agents du S.H.I.E.L.D. et Orange is the New Black. En instance de divorce avec son ex-compagne, une certaine Lili Gaildraud, il a eu avec elle une fillette aujourd'hui âgée de 7 ans, Trajan.

Il s'agit donc du troisième petit-enfant de Clint Eastwood. Le mythique cinéaste est le père de sept enfants. Outre Francesca, il a eu Kimber (54 ans) avec Roxanne Tunis ; Kyle (50 ans) et Alison (46 ans) avec Maggie Johnson ; Scott (l'acteur également, 32 ans) et Kathryn (30 ans) avec Jacelyn Reeves et enfin Morgan (21 ans) avec sa dernière femme Dina Ruiz dont il a divorcé en 2014. Il est le grand-père de deux enfants, Clinton Eastwood Gaddie (34 ans), qui est le fils de Kimber et Anthony Gaddie, ainsi que Graylen (24 ans), dont le papa est Kyle Eastwood.