Clint Eastwood tourne son film en France... et a trouvé son François Hollande

Dans le même temps, on a appris que Patrick Braoudé allait incarner François Hollande. L'acteur connaît bien le personnage, puisqu'il l'avait déjà campé en 2013 dans le téléfilm La Dernière campagne. Selon LCI, Clint Eastwood a tourné vendredi 25 août, au Palais de l'Élysée dans le 8e arrondissement, le moment où l'ancien président remet la légion d'honneur aux trois héros du Thalys. Les véhicules techniques, et notamment les loges des acteurs, étaient placés devant le palace du Bristol. Le couple présidentiel était absent pendant ce tournage - en voyage dans les Balkans -. Dommage... il aurait été amusant de voir le président Macron serrer la main du faux Hollande !

Un casting pour des figurants

Le tournage se déroulera ensuite du côté d'Arras, où un casting géant devrait être organisé le 30 ou le 31 août. En effet, Clint Eastwood cherche une "cinquantaine de figurants pour jouer le rôle des passagers d'un train" ainsi que "des vrais pompiers et des professionnels du SAMU". Les intéressés avaient jusqu'au dimanche 27 août, 20h, pour postuler. Selon La Voix du Nord, la société de production a reçu 12 000 candidatures. Le tournage, prévu pour ce vendredi 1er septembre, verra le réalisateur de Gran Torino et Million Dollar Baby, poser ses caméras dans la gare des Hauts-de-France, où s'était terminée l'attaque du train reliant la France aux Pays-Bas.

Toujours d'après La Voix du Nord, "le tunnel reliant le hall côté place Foch à la rue Émile-Breton sera ainsi condamné. C'est sur les quais du fond (8 et 9) que les caméras se poseront. La place Émile-Breton servira de camp de base à l'équipe de tournage". Le journal croit savoir que "l'équipe a loué un Thalys pendant cinq jours". "Un train entièrement équipé pour que le réalisateur, les acteurs et les techniciens n'aient pas à en descendre : couchettes, cuisine...", nous dit-on. La sécurité devrait quant à elle être renforcée pour éloigner les curieux et étrangers au tournage.

Pour rappel, le 21 août 2015, Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone étaient intervenus pour désarmer le djihadiste Ayoub El Khazzani, armé d'une kalachnikov et muni de neuf chargeurs pleins dans un Thalys, peu après l'entrée du train en France. Ils avaient ainsi mis en échec un potentiel carnage, sept mois après les attentats contre Charlie Hebdo, un supermarché casher et des policiers.