Clotilde Courau agacée dans SLT : Pourquoi elle était prête à quitter le plateau

Samedi 5 mai 2018, Clotilde Courau était au côté d'Audrey Fleurot afin d'assurer la promotion du film La fête des mères, en salles le 23 mai prochain. Un projet donc les actrices ne sont pas peu fières. Alors, quand Thierry Ardisson a évoqué son couple avec Emmanuel-Philibert de Savoie et qu'il a fait allusion à une histoire qu'elle aurait préféré oublier, elle a vu rouge. Au point de songer à quitter le plateau. "C'est pour ça que je ne voulais pas venir. Qu'est-ce que je fais ? Je sors ? Ce n'est pas possible quoi", a-t-elle calmement lancé à sa partenaire.

Mais elle a davantage perdu patience après que l'homme en noir a rappelé la fois où, dans Tout le monde en parle (France 2, en 2000), elle avait confié embrasser les chaussettes sales de sa moitié pour lui prouver qu'elle l'aimait."C'est pour ça que je ne voulais pas venir dans cette émission. Vraiment je fais un métier, je m'appelle Clotilde Courau, et on ne me facilite pas vraiment la tâche pour un tas de raisons. (...) J'étais une bonne cliente. Et quand on a un vrai amour de ce métier et qu'on s'engage (...) tout d'un coup, revenir dans une émission et se retrouver balancée comme ça..."

Pour se défendre, Thierry Ardisson a expliqué qu'il est simplement revenu sur les fameuses chaussettes car c'est un souvenir qu'ils ont en commun. Après que ladite séquence a été dévoilée, Clotilde Couraud a précisé qu'elle avait 7 ans quand elle l'avait fait. Et de conclure : "J'ai envie qu'on me suive en tant qu'artiste et je me bats pour ça."

Du côté des audiences, Salut les terriens a rassemblé 850 000 téléspectateurs, soit 5,1% de part de marché sur les 4 ans et plus.