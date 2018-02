Clotilde Courau : Amoureuse avec son prince, sublime avec son âme soeur

Le même jour, elle avait déjà alimenté son compte Instagram en dévoilant une photographie du regretté Guillaume Depardieu et d'elle où figurent la légende "Silence d'or" et le hashtag #soulmate ("âme soeur" en anglais). Les deux acteurs avaient joué ensemble dans Marthe de Jean-Loup Hubert en 1997. Une histoire passionnelle qui raconte la rencontre entre Simon, blessé dans les tranchées de la forêt d'Argonne au début de l'automne 1915, et Marthe qu'il va aimer au-delà de toute chose.