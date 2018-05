Clovis Cornillac et Hapsatou Sy : Tous mobilisés à Cannes contre le cancer

En janvier 2016, Laetitia Mendes lançait Geneticancer, association de lutte contre les cancers génétiques et/ou d'origine héréditaire. Lorsqu'elle découvre en 2007 qu'elle est porteuse du gène BRCA 2 à l'instar d'une certaine Angelina Jolie (la star américaine avait révélé son combat dans une poignante lettre publiée il y a pile cinq ans, en mai 2013, dans le New York Times), la styliste française, auteur du livre Mon petit gène, ma seconde chance (éditions Anne Carrière, paru en 2014), avait décidé de subir une double mastectomie, devenant la première femme à avoir recours à cette chirurgie et à briser le tabou en France.

En plus de présider l'association, Laetitia Mendes se déplace dans tout le pays pour sensibiliser le public sur le cancer héréditaire, partager son expérience, lever des fonds et accompagner les familles concernées dans leur parcours médical. Geneticancer finance également le développement de nouvelles avancées thérapeutiques.

Dimanche 13 mai 2018, c'est dans le cadre du 71e Festival de Cannes qu'une grande soirée dédiée à l'association a été organisée dans la Suite Sandra & Co. Touchée par cette association dont elle est officiellement devenue la marraine en février dernier, Sandra Sisley avait réuni pour l'occasion plusieurs personnalités, toutes mobilisées autour de Laetitia Mendes. Il y avait ainsi Clovis Cornillac et son épouse Lilou Fogli, Hapsatou Sy, Bérangère Krief, Aurélia Khazan ou bien encore l'ex-Bachelor Gian Marco Tavani et l'artiste Johann Perathoner.

À noter que Sandra Sisley a également imaginé des teddys violet et blanc Madame sans Gène et Monsieur sans Gène, des vêtements qu'il est possible d'acheter sur la boutique en ligne de Geneticancer afin de soutenir la fondation. La créatrice de bijoux Leynat a également participé à cette opération de donations en vendant des bracelets joncs imaginés par Sandra Sisley en or rose.