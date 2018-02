Clovis Cornillac métamorphosé en méchant chauve, "le crâne vraiment rasé"

Clovis Cornillac a pris goût à la réalisation après le joli succès de sa comédie Un peu, beaucoup, aveuglément. L'acteur et metteur en scène a donc remis le couvert avec un long métrage d'un genre bien différent : le film d'aventures familial Belle & Sébastien - Le Dernier Chapitre. Derrière la caméra, il est aussi devant dans la peau du méchant de l'aventure. Pour Thierry Ardisson et Salut les Terriens, il est revenu sur sa performance pour laquelle il n'a pas hésité à se transformer physiquement.

"L'ambition de ce film est de réunir un peu tout le monde. Moi j'ai trois gamins [les jumelles Lily et Alice, 17 ans, dont la mère est Caroline Proust, et Nino, 4 ans et demi, avec sa femme Lilou Fogli] et combien de fois je me suis tapé des films avec eux en me disant 'putain, que c'est ennuyeux pour nous.' J'avais besoin que les héros soient confrontés à une image du mal", explique Clovis Cornillac. Le présentateur lui demande s'il s'est vraiment rasé le crâne ou a mis une postiche. Il rétorque : "Ah non, non, je me suis rasé pour ne pas perdre de temps."

Belle & Sébastien 3, en salles le 14 février, l'histoire : Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en oeuvre pour protéger son amie et ses petits...