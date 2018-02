Clovis Cornillac : Pourquoi durant six mois, sa femme a eu du mal à l'embrasser

"C'est pas possible, cette coupe de cheveux !", lance Anne-Elisabeth Lemoine à son invité Clovis Cornillac durant l'émission C à vous le 12 février sur France 5. Elle fait référence au look de son personnage de méchant dans Belle & Sébastien – Le Dernier Chapitre, long métrage d'aventures qu'il a également réalisé. Clovis Cornillac, en effet, a pris goût à la réalisation après le joli succès de sa comédie Un peu, beaucoup, aveuglément.

Ce n'est pas une perruque qu'arbore Clovis Cornillac dans le film, ni un effet spécial comme le pensait la présentatrice qui lui demande ensuite s'il avait été compliqué d'assumer au quotidien un crâne rasé sur le dessus et des cheveux longs sur les côtés : "Ah non. D'ailleurs mes enfants [les jumelles Lily et Alice, 17 ans, dont la mère est Caroline Proust, et Nino, 4 ans et demi, avec sa femme Lilou Fogli] qui doivent être en train de me regarder sont très rassurés depuis un petit bout de temps parce qu'ils se sont foutus de moi. Salut les enfants ! Et puis ma douce et tendre a eu vraiment du mal à m'embrasser pendant six mois, le temps que ça repousse, c'est-à-dire qu'il y a les quatre mois de tournage." Il s'explique sur ce choix : "Je voulais surtout une tête de méchant. L'idée de l'ogre, ce n'est pas rationnel. Si tu as peu de cheveux, tu t'organises, tu essaies de faire court sur les côtés, mais en laissant très long sur les côtés, il y a un côté sorcière."

Dans Salut les Terriens, il était déjà revenu sur cette performance et cette transformation physique. "L'ambition de ce film est de réunir un peu tout le monde. Moi j'ai trois gamins et combien de fois je me suis tapé des films avec eux en me disant 'putain, que c'est ennuyeux pour nous.' J'avais besoin que les héros soient confrontés à une image du mal", avait expliqué Clovis Cornillac. Le présentateur lui avait également demandé s'il s'était vraiment rasé le crâne ou s'il avait mis une postiche. "Ah non, non, je me suis rasé pour ne pas perdre de temps", avait rétorque le comédien

Belle & Sébastien 3, en salles le 14 février, l'histoire : Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en oeuvre pour protéger son amie et ses petits...