Clovis Cornillac révèle quel acteur il déteste : "Il sait pourquoi..."

Pour défendre sa réalisation Belle & Sébastien 3 – dans laquelle il joue également le rôle du méchant avec un look "pas possible" – Clovis Cornillac est très présent dans les médias. Le 13 février, il était dans les locaux d'Europe 1. Cette fois, il a réagi sur les nominations des César dont la grande cérémonie se tiendra le 2 mars. Il a ainsi parlé des nommés pour le César du meilleur second rôle masculin et plus particulièrement de Niels Arestrup...

"Je déteste cet homme. C'est un des rares. Il sait pourquoi et il n'y a pas de souci là-dessus. (...) C'est un grand acteur, mais c'est un homme que je n'aime pas", explique Clovis Cornillac. Quand Daphné Burki lui demande pourquoi, il sort la carte "raisons personnelles" : "Il y a des gens qui se comportent mal et, en général, ceux qui se comportent mal, je ne les aime pas. On évite de se croiser et je pense que c'est mieux."

Toutefois, l'heureux mari de Lilou Fogli et papa de trois enfants précise combien il apprécie le film dans lequel joue Niels Arestrup, déjà détenteur de deux César, Au revoir là-haut (et qui a 12 citations) : "Mais le film d'Albert Dupontel est remarquable et, encore une fois, Niels Arestrup est un grand acteur."