Cody Christian (Teen Wolf) : Une vidéo sexuelle du beau gosse fuite...

Jusqu'à présent connu des seuls fans de séries pour adolescents, comme Teen Wolf et Pretty Little Liars, le jeune acteur américain Cody Christian a gagné en notoriété au cours du week-end du 14/15 septembre. Il faut dire qu'une vidéo de lui, très explicite, s'est retrouvée sur la Toile...

Samedi 14 janvier, Twitter était en ébullition après la parution d'un montage vidéo regroupant plusieurs scènes dans lesquelles on peut d'abord voir Cody Christian en caleçon puis totalement nu, se masturbant. Le jeune homme de 21 ans, alias Theo Raeken dans la série Teen Wolf ainsi que Mike Montgomery dans la série Pretty Little Liars, s'est filmé à plusieurs reprises avec son téléphone portable pour envoyer les vidéos à une conquête féminine, à qui il promettait d'ailleurs de lui faire l'amour "tellement fort". Bien évidemment, la vidéo a fuité... Les fans de l'acteur, choqués, ont tout de même choisi de le soutenir sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #NousTeRespectonsCody et plusieurs ont affirmé ne pas vouloir regarder le montage vidéo.

Pour le moment, le beau gosse n'a pas réagi mais une source proche affirme qu'il le vit très mal ! "Il est absolument mortifié, embarrassé et furieux de cette fuite. Dire qu'il est énervé ne suffirait pas à décrire réellement son état de rage actuel (...) Il se sent violé. Cody ne quitte plus sa maison, ne répond plus au téléphone", a-t-on appris grâce au site HollywoodLife.com.

Thomas Montet