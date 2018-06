Coeur de Pirate agressée sexuellement : "Dans un couple, c'est traumatisant"

Béatrice Martin, alias Coeur de Pirate, est passée au travers de périodes sombres durant sa vie.

Interrogée par Télé Star à l'occasion de la sortie de son nouvel album En cas de tempête, ce jardin sera fermé, la chanteuse de 28 ans que l'on a vue en tant que jurée dans la dernière édition de Nouvelle Star sur M6 en 2017 a notamment évoqué un sujet grave traité dans son nouvel opus, celui de l'agression sexuelle au sein d'un couple.

"Je me suis retrouvée dans des relations non consenties certaines fois. Je ne savais pas comment réagir. Dans un couple, c'est traumatisant. Je pense que je tombe en amour trop facilement (...) J'espère avoir fait une croix sur la dépendance amoureuse toxique", a-t-elle indiqué en rapport avec son nouveau titre Je veux rentrer, une chanson évoquant notamment une période trouble après sa séparation avec son mari Alex Peyrat en 2016. "Je ne rencontrais que des déchets. Je ne savais pas pourquoi. En fait, je répétais les mêmes schémas depuis mon enfance à cause de ma timidité. Je sortais avec des mecs qui ne me traitaient pas bien", a-t-elle expliqué.

Egalement questionnée sur sa récente dépression survenue après sa tournée, Béatrice Martin - maman d'une petite Romy (5 ans) – a reconnu : "Je ne me suis pas assez préservée. J'en suis sortie épuisée d'un côté et pleine de cet amour du public. Du jour au lendemain, j'ai ressenti un grand vide. Je me suis mise à faire la fête, à boire et je ne pouvais plus écrire." Un problème aujourd'hui résolu : "J'ai arrêté de boire. Je suis même partie en Islande pendant cinq mois. Et l'inspiration est revenue. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème de consommation."

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.