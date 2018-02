Coeur de Pirate évoque ses "démons intérieurs" : "Je me suis mise à boire"

Coeur de Pirate est réputée pour sa personnalité authentique, pour sa spontanéité. Ses fans l'apprécient car elle ne triche jamais. "Être à fleur de peau, ce n'est pas être faible, c'est vivre les choses à 100%", déclare-t-elle très justement dans un entretien accordé mardi 6 février 2018 au Parisien.

C'est dans cette même interview que la chanteuse québécoise admet avoir vécu plusieurs mois éprouvants qui lui ont d'ailleurs inspiré l'écriture de son quatrième album à paraître, En cas de tempête ce jardin sera fermé (sortie prévue mi-avril). Après une période de grosse fatigue notamment provoquée par une longue tournée européenne et américaine, la jeune femme de 28 ans a connu quelques problèmes de santé. "Je suis asthmatique et j'ai commencé à faire des pneumonies à répétition. Je devenais parano, j'avais des tocs. J'étais épuisée quand tout s'est arrêté", explique la jurée de Nouvelle Star.

Je ne savais plus trop quoi faire de ma vie

Après cette période, Béatrice Martin (de son vrai nom) admet avoir ressenti "un grand vide", elle qui vivait également des amours compliqués. Après avoir rompu avec Alex Peyrat (père de sa petite Romy, 5 ans), la jeune femme a vécu une brève idylle avec la chanteuse transgenre Laura Jane Grace, avant de se réconcilier avec son mari. Et de rompre à nouveau avec lui. Au milieu de tous ces chamboulements, Coeur de Pirate n'arrivait plus à trouver l'inspiration. Et s'est brièvement retrouvée face à ses démons. "Je ne savais plus trop quoi faire de ma vie. (...) Y avait un truc qui n'allait pas. Je me suis mise à boire, je n'étais pas assez présente pour ma fille. Ma vie personnelle a explosé", a-t-elle ajouté.

C'est en se coupant finalement de "tous les réseaux sociaux" que Coeur de Pirate a pu prendre du recul pour se sortir de cette période sombre. Et se plancher sur sa nouvelle création. "J'ai arrêté de boire et là, toutes les émotions sont remontées et j'ai pu en faire des chansons. Mon futur album sera un résumé de tout ça. (...) Tout ce que je vis, mes démons intérieurs, je les mets dans les chansons (...), la musique est une forme de thérapie", a-t-elle conclu.