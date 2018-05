Coeur de Pirate : "J'ai décidé d'arrêter de boire"

Trois ans sans sortir de disque solo (le dernier, Les Souliers rouges paru en 2016, était un conte musical avec Marc Lavoine et Arthur H) mais l'attente est terminée ! Coeur de Pirate propose un nouveau disque qui a pu voir le jour car elle a retrouvé l'envie et le besoin de s'exprimer en musique...

"Je ne pensais pas du tout sortir de nouvel album. J'ai eu une période de vide après ma dernière tournée, je ne savais pas quoi faire de mon corps et de mon esprit. (...) J'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool pendant un bon moment afin de me recentrer et de savoir qui j'étais vraiment. Et là, toutes les émotions et les angoisses du passé son remontées. Je me suis dit qu'il fallait tout extérioriser", a-t-elle confié au magazine Version Femina.

Coeur de Pirate, qui a entre-temps été juge dans Nouvelle Star, avait été émue par une reprise d'un de ses titres par Yadam Andrés. "On lui doit ce disque en quelque sorte ! Car je me suis rendu compte que j'avais peut-être encore un rôle à jouer dans la vie des gens qui m'écoutent. C'est vraiment un album que j'ai fait pour mes fans", clame-t-elle. À propos de ce disque, elle ajoute : "Mais c'est vrai que ce disque me fait un peu plus mal, car j'y affronte tous mes traumatismes, tous mes problèmes, comme la dépendance affective. (...) Cet album m'a vraiment fait avancer."

Thomas Montet

