Coeur de Pirate, maman-poule pour sa fille Romy : "Son papa est plus à la cool"

L'interprète de Prémonition est maman de Romy, née en 2012. La naissance de sa fille a permis à cette angoissée de nature de voir les choses autrement et d'aller mieux : "J'ai fait une thérapie et j'ai surtout eu un vrai shift au moment de la naissance de Romy, ma fille", a-t-elle confié. Apaisée, elle concentre aujourd'hui ses inquiétudes sur son enfant : "Je me rappelle la première fois que j'ai l'ai sortie en poussette, je me disais : "Oh mon Dieu, on sort dehors ! Qu'est-ce qu'on va faire ?"

À l'image de l'éducation qu'elle a pu recevoir de ses parents, la jurée de Nouvelle Star se veut une mère très protectrice tout en faisant une bonne équipe avec le père Romy : "Petite, c'était limite si je ne sortais pas avec un casque et des protections, se souvient-elle. Et je suis pareille avec Romy ! Mais ça fait un équilibre avec son papa qui est plus à la cool. Si elle rentre avec un bleu, je suis là : "Mais comment ? Où ? À vélo ? Elle avait son casque ?"