Coeur de Pirate : Nouvelle photo en sous-vêtements pour la star "pas parfaite"

Après avoir posté plusieurs photos d'elle, dénudée et non retouchée, pour parler du corps féminin, la chanteuse Coeur de Pirate poursuit son engagement. Jeudi 15 novembre 2018, la star de 29 ans a dévoilé une nouvelle photo en sous-vêtements.

"La dernière pour @the_womanhood_project / Comme j'ai mentionné encore et encore, montrer différents types de corps donne aux plus jeunes femmes qui s'identifient à des modèles individuels, la confiance en soi dont elles ont besoin pour s'affirmer. Je ne suis pas parfaite, personne ne l'est. J'apprends simplement à l'accepter", a-t-elle écrit en légende de ce cliché où elle pose assise sur une chaise, le regard fixé sur l'objectif. Une publication qui a eu un bel écho auprès de ses abonnés avec plus de 16 000 like.

Coeur de Pirate, qui poursuit sa tournée après la publication de son dernier disque intitulé En cas de tempête, ce jardin sera fermé, soutient le Womanhood Project, lancé par la photographe Cassandra Cacheiro et la directrice artistique Sara Hini dans le but de "créer des portraits intimes et des interviews de toutes sortes de femme qui se livrent sur leurs propres réalités et parlent de sujets complexes comme le genre, l'avortement, la maternité, la maladie mentale, l'acceptation du corps, les règles ou encore la violence physique", précise le site. Récemment, la maman de Romy a révélé souffrir de dysmorphophobie, un trouble de la perception de soi qui peut entraîner des problèmes tels que l'anxiété ou la phobie sociale.