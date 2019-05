Coeur de Pirate : Un nouveau tatouage très surprenant, ses fans hilares

Coeur de Pirate s'est avérée être une reine des réseaux sociaux. Ultrasuivie sur Twitter et Instagram, la jeune chanteuse de 29 ans amuse ses followers avec des blagues, des poses marrantes, des instants cocasses avec sa fille Romy, mais aussi et surtout... un bon paquet de memes - pour rappel, un meme est une image reprise et déclinée en masse sur Internet.

Outre le plaisir de se plonger dans les méandres du web, Coeur de Pirate a une autre passion dans la vie : les tatouages. Le 30 mai 2019, elle a décidé de combiner les deux. La chanteuse a publié une photo de son nouveau tattoo sur Instagram. Si l'endroit choisi pour porter ce dessin est impossible à déterminer, on reconnaît en revanche très bien le motif, puisqu'il s'agit du "confused white monkey meme".

À la base, ce meme est en réalité un chat persan empaillé, réalisé en 2013. On doit cette création à l'artiste américaine Anya Boz, spécialisée en taxidermie. Elle met régulièrement en scène plusieurs chats perses, parfois avec des costumes, mais toujours avec ces visages très expressifs. Le "confused white monkey" a été créé dans cette optique-là : celle de représenter un chat "exaspéré", selon les mots de sa créatrice. Ce n'est qu'en 2016 qu'il a été repris par un compte Instagram avant d'exploser un peu partout sur Internet, et tout particulièrement sur Tumblr.

Particulièrement friande de culture web, Coeur de Pirate propose un large choix de memes (où elle se met parfois en scène) sur ses réseaux sociaux. Il est donc tout à fait normal qu'elle ait eu envie de graver cette passion à jamais dans la peau, pour le plus grand plaisir de ses followers. "Ça a fait ma journée", "Je me demandais comment je pouvais être encore plus fan... voilà !", "Sache que tu es géniale" ou encore "meilleur tattoo", peut-on lire dans les commentaires. Une oeuvre appréciée.