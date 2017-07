Coldplay met le feu au Stade de France, entre tubes et show gigantesque

C'est avec des étoiles plein les yeux que les 80 000 fans de Coldplay sont repartis du Stade de France, vendredi 15 juillet, au terme d'un show festif, coloré et baigné d'amour. Premier concert d'une série de trois shows à guichets fermés, le spectacle a largement été assuré par le quatuor anglais qui nous en a mis plein les mirettes.

Débarquant sur scène à 21h passé, Chris Martin et sa bande ont directement donné le ton de la soirée avec A Head Full of Dreams et un déluge de feux d'artifices et de confettis aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole de la paix. Et c'est dans une communion parfaite, le temps d'une soirée où tous les soucis ont été mis de côté, que les spectateurs ont voyagé dans l'univers onirique et festif de Coldplay.

En deux heures de show, les quatre complices ont revisité vingt ans d'une discographie riche et éclectique, des anciens titres tels que Yellow ou Don't Panic, au dernier single tubesque à souhait, Something Just Like This. Entre moments plus intimistes avec Chris Martin seul au piano sur son ode à l'amour Everglow, à des séquences plus spectaculaires où la production n'a pas lésiné sur les artifices pour en mettre plein la vue (Up&Up, Hymn for the Weekend) sans parler des milliers de bracelets lumineux donnés aux fans, Coldplay a fait vibrer d'émotions le Stade de France.