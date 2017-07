Cole Sprouse (Zack et Cody) et Lili Reinhart : Les stars de Riverdale en couple

Les fans de la série Riverdale ont de quoi se réjouir !

Si l'on en croit les informations du site People, il semblerait que les deux héros du show, basé sur les personnages d'Archie Comics, soient amoureux à la scène comme à la ville. Le site américain précise que Cole Sprouse alias Jughead à l'écran sortirait avec la belle Lili Reinhart, qui incarne sa petite amie Betty.

Nos deux supposés tourtereaux ont été surpris en train de s'embrasser et se tenir par la main lors de la soirée Entertainment Weekly, organisée lors du Comic-Con ce samedi 22 juillet dernier. "Ils étaient très à l'aise et ont multiplié les gestes d'affection l'un envers l'autre lors des différentes soirées du Comic-Con, et leurs proches amis ne semblaient pas surpris", a confié un informateur du site E! News.

Pour l'instant, le beau brun de 24 ans et la pétillante blonde, âgée elle de 20 ans, n'ont pas confirmé leur idylle, ni pris le temps de commenter les rumeurs. Les deux jeunes ne s'affichent que très rarement ensemble sur les réseaux sociaux, même si l'actrice que l'on a vue dans six épisodes de la série Surviving Jack avait pris la peine de "souhaiter le meilleur des anniversaires à son copain Cole", sur Instagram au mois d'août dernier.

Leurs deux épaules côte à côte, Lili et Cole, révélé par Friends (il interprétait Ben, le fils de Ross) puis par le rôle de Cody dans la série pour adolescents La Vie de palace de Zack et Cody, semblaient déjà très proches l'un de l'autre.