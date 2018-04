Colin Farrell retourne en cure de désintoxication !

Après avoir brillé dans les salles avec Les Proies et Mise à mort du cerf sacré, deux films projetés à Cannes, on pensait que Colin Farrell avait vécu une année 2017 plutôt brillante. On était loin de se douter que l'acteur irlandais... allait retourner en cure de désintoxication alors qu'il était sobre depuis 2005.

Ex-addict à l'alcool et aux drogues, le comédien de 41 ans n'aurait pas rechuté. Selon plusieurs médias américains, E ! News en tête, la star aurait tout simplement souhaité intégrer une rehab de son propre chef d'afin de prévenir une éventuelle rechute. C'est au centre Meadows, qui a déjà accueilli quelques stars telles que Kate Moss, Selena Gomez ou Tiger Woods, qu'il est entré la semaine dernière. A-t-il senti qu'il pouvait craquer ? "Il s'est présenté de lui-même. C'était volontaire. Il ne prend plus rien mais il a eu besoin de remettre les choses en ordre pour être sûr qu'il ne touchera plus à rien", selon une source citée par US Weekly.

"J'étais accro à plusieurs drogues pendant plusieurs années. À tel point que je ne pouvais plus mettre le pied sur le frein", expliquait-il en 2013 sur le plateau du Late Show. Colin Farrell s'était fait admettre en centre de désintoxication pour la première fois en 2005, après le tournage de Miami Vice. "J'étais ivre ou défoncé depuis mes 14 ans", avait-il confié sur le plateau de l'émission de la BBC, Friday Night With Jonathan Ross.

Selon le Daily Mail, l'acteur irlandais vu également dans Les Animaux Fantastiques aurait été lessivé de ses trois derniers tournages. Une fatigue dont aurait découlé une crainte, celle de renouer avec ses anciens démons. Il est donc entré dans ce centre d'Arizona où une cure d'un mois coûte la modique somme de 36 000 dollars. Un séjour de luxe durant lequel Farrell pourra faire du yoga, de la méditation de pleine conscience, du tai-chi, du cheval ou encore de l'acupuncture par exemple.