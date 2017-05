Colin Firth : "Horrifié" par le Brexit, il réclame la nationalité italienne

Colin Firth ne fait pas partie de cette catégorie de Britanniques qui approuvent la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, bien au contraire. Comme le révèle le chroniqueur émérite du Daily Mail Sebastian Shakespeare, l'acteur de 56 ans a réalisé les premières démarches pour obtenir la nationalité italienne suite au Brexit.

Cette décision est bien entendue mûrement réfléchie puisque l'épouse du comédien, la productrice Livia Firth (née Giuggioli), est italienne. Marié depuis 1997, le couple est parent de deux enfants, Luca (16 ans) et Matteo (13 ans). Colin Firth, qui sera toutefois autorisé à conserver sa nationalité britannique en raison des accords passés entre les deux pays, est parfaitement bilingue. "Colin a demandé la double nationalité (britannique et italienne) afin d'avoir les mêmes passeports que son épouse et ses enfants", a confirmé le porte-parole de la star anglaise.

Oscarisé en 2011 pour son interprétation du roi George VI dans Le Discours d'un Roi, Colin Firth est un fervent défenseur de l'Union européenne. "Il est horrifié par le Brexit et il est inquiet des conséquences", a déclaré une source à Sebastian Shakespeare. Dans un entretien accordé en fin d'année dans un journal autrichien, soit quelques mois seulement après que le Brexit eut été voté, l'acteur avait confié son désarroi. "A mes yeux c'est un désastre aux proportions inattendues. Le Brexit n'a aucun aspect positif. Beaucoup de collègues, Emma Thompson incluse, sont des Européens enthousiastes, et nous n'arrivons toujours pas à y croire", avait-il déclaré.

Officiellement basés à Londres dans le quartier de Chiswick depuis plusieurs années, Colin et Livia Firth sont également les propriétaires d'une résidence secondaire située dans la région de l'Ombrie en Italie.