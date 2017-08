Colin Jackson : L'ancien champion fait son coming out à 50 ans

Début 2003, Colin Jackson prend sa retraite après une carrière d'athlète bien remplie, marquée par plusieurs médailles. Deux titres de champion du monde (à Stuttgart en 1993 et Séville en 1999), un de vice-champion olympique (à Séoul en 1988), quatre de champion d'Europe et un record du monde fixé à 12,91, depuis largement pulvérisé. Aujourd'hui âgé de 50 ans, l'ancien spécialiste du 110 m haies révèle au monde entier son homosexualité dans une interview accordée à la chaîne suédoise SVT, dont un extrait a été publié avant sa diffusion intégrale le 3 septembre prochain.

Si Colin Jackson n'a pas choisi de faire son coming out neuf ans auparavant, lorsque l'un de ses anciens partenaires a vendu leur histoire à un tabloïd anglais en 2006, c'est parce qu'il ne voulait surtout pas que sa vie privée soit "dramatisée". C'est pourtant à cette époque qu'il a confirmé à ses parents la véracité de cette affaire qu'il avait pourtant publiquement démentie. "Ma mère m'a regardé et m'a dit : 'C'est vrai ce qui est écrit dans le journal ?'. 'Oui, c'est vrai', lui ai-je répondu. Je ne pouvais pas ne pas lui dire que c'était vrai. La seule chose qu'elle m'a dite a été : 'Pourquoi les gens ont-ils si honte ?'" Après ça, j'ai réalisé que j'avais de très bons parents", témoigne Colin Jackson pour la première fois.

Son coming out forcé, l'ancien athlète le doit à un stewart gay qui a livré les détails de leur relation à News of the World, un an après sa participation à Strictly Come Dancing, divertissement similaire à Danse avec les stars en Grande-Bretagne, au cours duquel il s'était classé deuxième. En 2008, Colin Jackson se disait encore hétérosexuel et célibataire dans la presse britannique.