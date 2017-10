Colton Haynes : Le beau gosse a épousé Jeff Leatham, Kris Jenner a officié !

Avoir annoncé son mariage, l'acteur américain Colton Haynes (Teen Wolf, Arrow, American Horror Story...) a épousé son fiancé, le directeur artistique du Four Seasons, Jeff Leatham. Les amoureux ont posté plusieurs photos de l'événement.

Sur Instagram, l'acteur de 29 ans a partagé un cliché de lui et de son amoureux de 46 ans. Les deux hommes ont choisi de se marier dans des tenues similaires : vestes de smoking blanches et pantalons noirs. Quelques heures plus tard, ils portaient un ensemble noir, brillant. Colton Haynes a d'ailleurs remercié les maisons Louis Vuitton et Tom Ford mais sans préciser qui avait fait quoi... La cérémonie, qui comptait pas moins de 120 convives, s'est déroulée au Palm Springs Hotel de Los Angeles et, comme le rapporte People, c'est Kris Jenner qui a officié le mariage !

"C'est simplement incroyable quand tu trouves quelqu'un qui t'apprend à t'aimer encore plus. La chose la plus belle dans le fait d'être avec Jeff, c'est que, depuis que nous sommes ensemble, mes relations avec mes amis et ma famille sont meilleures qu'avant", a déclaré Colton Haynes à People.

Parmi les invités, on a pu voir Sofia Vergara et son mari Joe Manganiello, Melanie Griffith, Jesse Tyler Ferguson, Lisa Rinna, Chelsea Clinton, Dylan O'Brien, Emily Rickards, Billie Lourd, Cheyenne Jackson...