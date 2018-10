Colton Haynes : Message d'amour à Jeff Leatham, le divorce annulé ?

En mai dernier, la presse américaine rapportait que Colton Haynes, découvert dans la série Teen Wolf puis dans Arrow, était en plein divorce six mois seulement après son mariage grandiose avec Jeff Leatham. Des rumeurs d'infidélité de la part du second étant en cause... Aujourd'hui, le couple semble aller de l'avant !

Samedi 27 octobre 2018, le séduisant acteur de 30 ans a publié sur son compte Instagram suivi par 6,7 millions d'abonnés un tendre message pour fêter son premier anniversaire de mariage. "Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà 1 an que nous nous sommes mariés @jeffleatham :) Joyeux anniversaire mon magnifique mari", a-t-il écrit en légende de deux photos de la cérémonie qui s'était tenue à Palm Springs. De son côté, Jeff Leatham, âgé de 47 ans, a lui aussi réagi. "Je n'arrive pas à me souvenir de ce qu'était la vie avant toi, et je ne sais même pas comment nous en sommes arrivés là mais peut-être que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui me fasse oublier d'où je viens et quelqu'un qui puisse m'apprendre à aimer sans savoir comment tomber... Joyeux anniversaire mon magnifique mari. La vie est un bel endroit avec toi à mes côtés. Je t'aime", a-t-il écrit également sur Instagram.

Le couple avait été vu ensemble, en juillet dernier, à l'aéroport de Los Angeles, signe que le divorce n'était sans doute plus d'actualité.