Colton Haynes : Mort de "l'amour de sa vie", l'acteur de "Teen Wolf" effondré

Fin février, l'acteur américain avait confié qu'il s'apprêtait à dire adieu à sa génitrice. "Ma mère a fait des allers et retours à l'hôpital depuis janvier. Après de multiples examens, ils ont trouvé que sa cirrhose au foie est à un stade très avancé et qu'elle souffre d'insuffisance rénale. Un diagnostic qui indique qu'elle peut guérir avec une greffe du foie... Cependant... la mauvaise nouvelle c'est qu'elle n'a pas assez de temps devant elle pour attendre un nouvel organe. Les médecins ont suggéré de ce concentrer sur comment améliorer la qualité de vie de ma mère plutôt que la quantité. Ça fend le coeur. Ma mère a toujours été le point d'ancrage de cette famille et notre meilleure amie. Maintenant, nous sommes forcés de lui dire au revoir", avait écrit le jeune homme, marié à Jeff Leatham.