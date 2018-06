Coming-out du secrétaire d'État Mounir Mahjoubi : Les conséquences...

C'est par un tweet, inattendu, posté aux dernières minutes de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, que Mounir Mahjoubi (secrétaire d'État au Numérique) a évoqué son homosexualité. Un message sobre mais touchant repris par plusieurs sites étrangers. Invité de Bonjour la France sur Europe 1, le 11 juin 2018, il est revenu sur le sujet.

Mounir Mahjoubi (34 ans) a relaté pourquoi il avait tardé à poster son message. "Il est minuit, je rentre seul dans ma très belle chambre de la préfecture de Guéret, car j'étais en déplacement dans la Creuse, et je lis tous les messages de la journée. Je vois que tous mes collègues du gouvernement et des gens très connus font des messages de lutte contre l'homophobie, et je me suis dit qu'il manquait un truc, la perspective de ceux qui le vivent. Je me disais que je pouvais apporter ça dans mon gouvernement", a-t-il expliqué.

Alors, pour apporter sa pierre à l'édifice, celui qui est pacsé avec son compagnon depuis 2015, poste le message suivant : "L'homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des homosexuels et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre. #IDAHOBIT2018."

Rapidement, le message a été aimé et partagé des milliers de fois. Le tweet de Mounir Mahjoubi a suscité beaucoup de réactions et "a eu des effets qui [l']ont complètement dépassé", dit-il. Et le secrétaire d'État d'ajouter, sur les conséquences : "C'est très beau et ça m'émeut, mais je ne peux plus aller à un seul événement sans qu'une personne vienne me voir, très émue, en m'expliquant ce que ça a fait chez elle. Rien que pour ça, c'est formidable. Vous êtes peut-être dans un entourage qui vous regarde mal, mais à un moment, vous allez pouvoir choisir votre vie et ça se passera très bien. Si j'ai pu aider à ça, c'est formidable."

Thomas Montet