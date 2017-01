Comtesse Diana Bernadotte : Décolleté XXL et cheveux rasés, son mariage rock !

La grande fête annoncée sur "l'île aux fleurs" a bien eu lieu : deux ans après leurs fiançailles et cinq mois après leur mariage civil dans la ville allemande de Constance (toute proche de la frontière suisse), Diana Bernadotte, comtesse de Wisborg, 34 ans, et Stefan Dedek, 27 ans, ont célébré en grande pompe vendredi 13 janvier 2017 leurs noces sur le lac du même nom, plus précisément sur l'île de Mainau.

Divorcée depuis 2007 après quatre années d'une première union (avec Bernd Grawe), la benjamine des neuf enfants (issus de deux mariages) du comte Lennart Bernadotte de Wisborg, petit-fils du roi Gustaf V de Suède disparu en 2004 à 95 ans, avait retrouvé l'amour auprès de ce chef cuisinier de 7 ans son cadet à l'été 2011, lors d'une rencontre dans un bowling. Monsieur avait commencé à travailler l'année précédente sur l'île de Mainau où la comtesse Diana et sa famille sont ancrées : c'est d'ailleurs au château de Mainau, fief du clan où reposent le comte Lennart et sa seconde épouse Sonja, que la jeune femme, liée à la famille royale suédoise, a établi en 2006 son atelier de créatrice de chapeaux.

Un côté modeuse qui se manifestait indéniablement dans son look de mariée pour le moins rock n'roll : déjà mère de deux enfants (Paulina Marie, 12 ans, issue de son premier mariage, et Eric Hagen, 5 ans, dont l'identité du père n'est pas connue), la plantureuse Diana, arrivée à bord d'une limousine Hummer, portait une robe généreusement décolletée couverte d'un manteau noir (couleur également présente dans son bouquet) et d'un bolero transparent, et avait les cheveux rasés sur le côté du crâne ! Une originalité qui n'en faisait pas moins la plus belle des mamans pour Paulina, interrogée par le magazine Bunte, convié à la noce et qui y a réalisé un reportage vidéo.

Animation médiévale – notamment un combat avec des armes enflammées – dans la cour du château et feu d'artifice étaient au programme de la soirée, très festive sur la paisible île prisée des touristes. Ceux qui y étaient de passage au même moment ont dû avoir une sacrée surprise.