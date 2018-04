Conchita Wurst victime de chantage : Elle révèle être séropositive

Un secret jusque-là très bien protégé par Conchita Wurst, mais que Thomas Neuwirth (le vrai nom de la chanteuse autrichienne travestie) n'allait bientôt plus pouvoir garder. Dans la nuit du 15 au 16 avril 2018, la gagnante de l'Eurovision a révélé être porteuse du virus du sida.

Devant faire face à une tentative de chantage provenant d'un "ex-petit ami", qui menaçait de dévoiler sa séropositivité, Conchita Wurst a choisi de prendre les devants en publiant un long message sur sa page Instagram. "Le jour est venu de me libérer pour le reste de ma vie d'une épée de Damoclès : je suis positive au VIH", a ainsi écrit la chanteuse de 29 ans. "Cela n'a pas d'intérêt pour l'opinion publique mais un ex-petit ami me menace de révéler publiquement cette information personnelle, or je ne donne à personne le droit de chercher à me faire peur et à influencer ma vie ainsi", a-t-elle expliqué.

Devenue une véritable icône gay après sa victoire à l'Eurovision, une ambassadrice de la cause homosexuelle dans le monde, Conchita Wurst a également déclaré vouloir mettre fin à la "stigmatisation" des personnes porteuses du VIH, espérant aussi "donner du courage à d'autres".

Soutenue par sa famille et ses amis, Conchita Wurst a indiqué suivre "un traitement médical". "Je suis en bonne santé et je suis plus forte, plus motivée et plus libérée que jamais", a assuré la diva, qui a précisé que le VIH dans son organisme était "depuis de nombreuses années et sans interruption sous le seuil de détection".