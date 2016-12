Conor Kennedy : L'ex de Taylor Swift se bagarre après une insulte homophobe...

Pour Conor Kennedy, ex-chéri de Taylor Swift et neveu éloigné de l'ancien président John F. Kennedy, l'année 2016 se termine sur une sale note. Le jeune homme a été arrêté par la police, jeudi 29 décembre 2016, après une bagarre.

Comme le rapporte le site TMZ.com, Conor Kennedy a été brièvement incarcéré à la prison de Pitkin County par la police après s'être battu en pleine rue, devant la boîte de nuit Bootsy Bellows, dans la très chic station de ski d'Aspen, dans le Colorado. Le jeune homme de 22 ans, alcoolisé, a échangé entre quatre et cinq coups de poing avec un autre homme, le frappant au visage et terminant la bagarre au sol ! La raison ? L'individu en question aurait insulté un ami de Connor Kennedy, le traitant de "pédé". Alors que les forces de l'ordre intervenaient, il n'a rien trouvé de mieux que de se débattre avec un agent nommé Andy Atkinson et a donc fini au poste de police aux alentours de 1h40 du matin.

Connor Kennedy, étudiant à l'université de Harvard, doit comparaître devant le tribunal le 22 février prochain. Il sera jugé pour comportement dangereux. Le jeune homme a présenté ses excuses à la police.

Thomas Montet