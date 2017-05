Conor McGregor : A peine né, le bébé du combattant UFC casse déjà la baraque !

Attention, un nouveau "Notorious" ("Célèbre") arrive en ville ! Véritable icône de l'UFC (Ultimate Fighting Championship) depuis 2013 et actuel détenteur de la ceinture de champion du monde des poids légers, Conor McGregor vient de devenir papa d'un petit garçon qui semble déjà prêt à suivre sa voie dans l'univers des MMA (arts martiaux mixtes).

En couple depuis 2008, le combattant irlandais de 28 ans et sa compagne Dee Devlin ont accueilli dans la soirée du vendredi 5 mai 2017 leur premier enfant, un petit garçon né vers 20 heures dans un hôpital de Dublin et prénommé... Conor (Jr.), comme cela semblait quasi inévitable vu l'ego de papa. "Il pesait 4 kilos à la naissance, toute la famille est enchantée", a indiqué à un quotidien local Tony McGregor, le grand-père du nouveau-né.

Mentionné par le prestigieux magazine Time dans sa liste des cent personnalités les plus influentes de l'année 2017, Conor McGregor s'est empressé de créer à "Junior" un compte Instagram, pour préempter la place et s'assurer que personne ne lui emprunte son illustre nom. Sans qu'aucune photo n'y ait encore été publiée, il compte déjà près de 40 000 abonnés. Nul doute que ceux-ci font partie des quelque 13 millions de personnes qui suivent son père ! C'est d'ailleurs sur son propre compte que le champion a mis en ligne dimanche les deux premières images du bébé : la première, accompagnée du tendre commentaire d'un "papa fier et béni", le montre docile tout contre sa maman alitée à la maternité, la seconde le montre beaucoup moins docile dans les bras de son père. "Le crochet du gauche peut partir de n'importe où, qui le veut ?", s'amuse Conor senior en légende.

Entre sa gauche, son bras droit costaud, son regard gris acier et ses joues gaillardes, Conor Jr. s'annonce comme un sacré client ! Les gamins de la crèche sont prévenus... Espérons seulement qu'il n'adopte pas trop tôt la manière de parler bien rugueuse de son père, réputée pour ses invectives à ses adversaires.

En retrait du circuit ces dernières semaines dans l'attente de la naissance de son fils, Conor McGregor va d'ailleurs pouvoir désormais ses joutes, verbales et physiques.