Conor McGregor : Sa chérie, Dee, révèle être enceinte de leur 2e enfant

On peut avoir du mal à voir Conor McGregor comme un père de famille, pourtant c'est un rôle qu'il tient et qu'il va approfondir ! A l'occasion de son 30e anniversaire, qu'il célébrait le 14 juillet 2018, le rugueux combattant de MMA a eu droit aux bons voeux de sa compagne, son fils et... son futur enfant.

"Joyeux 30e anniversaire, chéri, lui a adressé son épouse Dee Devlin sur Instagram en légende d'une photo montrant McGregor en peignoir à l'arrière d'un somptueux yacht. Merci d'être toi ! On t'aime à la folie, moi, Conor Jr. et le bump [la bosse de son ventre, NDLR]." On en déduit donc que l'ex-champion de l'UFC va prochainement être papa à nouveau et que Conor Jr., né le 5 mai 2017, va devenir grand frère. Il faudra trouver un autre prénom, cette fois-ci...

Quelques heures après cette révélation tout en subtilité, Dee Devlin louait d'ailleurs son homme, avec qui elle est en couple depuis 2008, comme "le meilleur des pères" dans une nouvelle publication Instagram montrant Conor avec Conor Jr. - tout mignon - dans les bras sur un ponton.

Compagnon et père tendre, Conor McGregor n'en demeure pas moins un combattant survolté et parfois incontrôlable dans la sphère des arts martiaux mixtes : il doit d'ailleurs répondre prochainement de ses actes du mois d'avril dernier, lorsqu'il avait littéralement pété les plombs et attaqué un bus de l'UFC et ses occupants lors d'une réunion de l'organisme.