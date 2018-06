Conrad Hilton : Le petit frère de Paris Hilton, condamné pour vol de voiture

Conrad Hilton était convaincu que son célèbre patronyme le tirerait toujours de tous les mauvais pas. Pourtant, il a été jugé et condamné pour un vol de voiture survenu en 2017. Le petit frère de Paris et Nicky Hilton a plaidé no contest face à ses accusations et commence trois années de mise à l'épreuve.

Conrad Hilton III a comparu au tribunal du comté de Los Angeles mercredi 6 juin, dans l'affaire du vol de voiture du père de son ex-petite amie. Accusé des délits de vol de voiture et d'outrage à la cour, le jeune homme de 24 ans n'avait pas contesté les faits. Le juge l'a condamné à trois années de probation. Au cours de cette période, Conrad devra également se tenir éloigné de son ex, Hunter Daily Salomon, et de sa famille. Il devra aussi continuer de consulter un thérapeute pour sa santé mentale et ses addictions.

Il avait été arrêté le samedi 6 mai 2017 à Los Angeles. Conrad Hilton s'était introduit dans la maison de l'actrice E.G. Daily, maman de son ex-petite amie Hunter Daily Salomon, enfreignant ainsi une ordonnance restrictive publiée après leur rupture, en 2015.

Cette même nuit, Conrad Hilton avait également tenté de pénétrer illégalement à l'intérieur du domicile du père de Hunter et ex-petit ami de sa grande soeur Paris (avec qui elle a filmé sa désormais célèbre sextape), Rick Salomon. Conrad lui aurait dérobé son véhicule, une Bentley. Le jeune homme de 23 ans avait alors été interpellé par des agents de police chez E.G. Daily.

Conrad leur avait lancé plusieurs insultes à caractère raciste et homophobe. TMZ a obtenu et publié une vidéo de la scène.