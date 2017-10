Constance Jablonski : Le top model français rêve de devenir vétérinaire

Constance Jablonski est l'un des top models les plus sollicités de la planète, et donc forcément l'un des mieux payés ! La jolie Française aurait pourtant l'intention de se reconvertir. Elle souhaite en effet écrire un nouveau chapitre dans sa vie, consacré aux animaux et à la nature...

Les réseaux sociaux, à commencer par Instagram, ont révolutionné l'industrie de la mode ! VSD s'est penché sur le profil de Constance Jablonski. La Lilloise de 26 ans, révélée par sa participation l'année du bac au concours Elite Model Look, y compte plus de 560 000 abonnés. Elle les abreuve de publications quotidiennes de photos d'elle et de ses inspirations.

Dans sa présentation de l'Instagram de Constance Jablonski, VSD révèle que l'ambassadrice d'Etam et mannequin star du défilé Etam Live a repris ses études. "Elle passe actuellement par correspondance des certificats d'assistante vétérinaire, de marketing et d'étude du développement durable."

La jeune femme, titulaire d'un bac scientifique, associe ses cours à l'apprentissage sur le terrain. En vacances au Kenya cet été, mademoiselle Jablonski a porté toute son attention la nature et les animaux.