Constance : L'humoriste seins nus sur France Inter reçoit des messages odieux

Si sa chronique tenue dans l'émission présentée par Charline Vanhoenacker a eu un écho phénoménal largement dû au fait qu'elle a terminé seins nus en direct, Constance ne s'attendait peut-être pas aux conséquences de son geste. Ainsi, si son discours a été salué par des milliers d'internautes, cela lui a aussi valu des messages absolument honteux.

La jeune femme de 33 ans, qui a notamment participé aux émissions On ne demande qu'à en rire, Code promo et Constance ou la gueule de l'emploi, avait notamment expliqué dans sa chronique vouloir s'en prendre aux "puritains moralisateurs". Après quelques jours, le temps que sa vidéo fasse un tabac (1,5 million de vues sur la chaîne Youtube de France Inter !), Constance a publié un message sur Twitter, le 1er septembre. "Bonjour! Trop d'amour suite à ma chronique. Besoin de partager avec vous", a-t-elle écrit en partageant une capture sur laquelle on voit des messages obscènes ou injurieux. Une publication qui a beaucoup fait réagir les pro et les anti puisque l'on compte plus de 1 000 tweets en réponse, 3 000 RT et 8 000 likes !