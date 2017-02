Coralie et Raphaël Pépin : Séparés par Les Anges 9 mais toujours amoureux !

"Loin des yeux, loin du coeur." Un dicton qui ne s'applique apparemment pas aux tourtereaux Coralie Porrovecchio et Raphaël Pépin. Alors que le beau gosse s'est envolé pour les États-Unis afin de rejoindre le tournage des Anges 9 de NRJ12 il y a quelques jours, sa belle a préféré rester chez elle...

Dans ce contexte, séparé par des milliers de kilomètres de la jolie Belge de 21 ans, Raphaël s'est saisi de son compte Snapchat lundi 20 février afin d'adresser un message plein d'amour à celle que le public français a découverte dans Secret Story 9 sur NT1. "Mon amour je t'aime, tu me manques #Coralie <3", pouvait-on lire sur un cliché... de ses pieds. La classe.

De son côté, Coralie a répondu quelques minutes plus tard sur son propre compte Snapchat en écrivant le mot "Love <3" en rose avec plein de petits coeurs. "Toi aussi, tu me manques mon ange <3", a-t-elle ajouté avec un peu plus de romantisme.

Pour rappel, nos confrères de Public.fr ont récemment révélé que la bombe avait refusé la proposition de La Grosse Équipe d'intégrer Les Anges 9 à son tour. La raison ? Coralie aurait des projets professionnels qui l'empêcheraient de se rendre aux États-Unis. "Elle a un tout nouvel objectif. Elle est heureuse d'avoir participé au programme mais maintenant, elle a envie de relever de nouveaux challenges", avait confié une source proche de la jeune femme.