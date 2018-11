Coralie Porrovecchio amoureuse d'un joueur de l'OM : Elle a rencontré sa famille

Au mois d'octobre, Coralie Porrovecchio (Secret Story 9), qui n'avait pas donné de nouvelles de sa vie amoureuse depuis sa relation avec Raphaël Pepin, a révélé être en couple avec un footballeur. Plusieurs semaines plus tard, elle affiche fièrement cette romance lors d'une journée un peu particulière.

La jeune femme de 23 ans est en effet tombé amoureuse du défenseur de l'OM de 18 ans, Boubacar Kamara. Folle du numéro 4 de l'Olympique de Marseille, elle n'a pas hésité à le crier sur Instagram lors d'un message à l'adresse du footballeur, qui fêtait son anniversaire.

En légende d'une photo d'elle embrassant son homme sur la joue, elle a écrit un long commentaire plein d'amour : "Un beau et merveilleux anniversaire à toi 'ma moitié', mon ami, mon amour. Je remercie Dieu chaque jour que nos chemins se soient croisés. Car depuis que tu es dans ma vie je suis comblée. Merci pour toutes ces petites attentions quotidiennes qui rendent ma vie si spéciale. Merci d'être toi et de faire ressortir la meilleure partie de moi. Merci d'être l'épaule sur laquelle je me repose quand ça ne va pas. Je te souhaite du bonheur à profusion, un parcours sans embûche et par-dessus tout une santé de plomb. Je nous souhaite des dizaines d'anniversaires, des centaines de jours, des milliers d'heures d'amour et de bonheur."

Si ça, ce n'est pas une femme amoureuse !